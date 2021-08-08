المجلس البلدي مصراتة: نعلن وقف إمدادات الوقود بجميع أنواعها إلى الجنوب

أعلن المجلس البلدي مصراتة اليوم الأحد عن إيقاف إمدادات الوقود بجميع أنواعها إلى الجنوب الليبي حتى إشعار أخر.

وأرجع المجلس البلدي مصراتة في بيان له، القرار إلى تعرض سائقي شاحنات الوقود من أبناء المدينة لإطلاق نار وتهديدات من بعض مجرمي الجنوب، معتبرا أن هذا الاعتداء يمثل نقضا للعهود المبرمة مع أعيان الجنوب، بحسب وصف البيان.

وطالب المجلس البلدي في بيانه الذي طالعته “الساعة 24″، بتسليم المجرمين والخارجين عن القانون الذين قاموا بهذا الفعل للجهات الأمنية والقضائية، على حد تعبيره.

كما طالب المجلس البلدي المسؤولين بالدولة بالتواصل مع إدارة الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته لرد اعتبار السائقين والاعتذار لهم عن ما حصل، والتعهد بتوفير أماكن انتظار ومبيت مؤمنة تأميناً حقيقياً وتحت إشراف الأجهزة الأمنية في حال استئناف الإمدادات من جديد، وفق البيان.