المرعاش: تصريحات “خلوصي” تؤكد عزم تركيا على تخريب أي محاولة للمصالحة الوطنية

أكد كامل المرعاش المحلل السياسي، أن تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، تؤكد عزم تركيا على تخريب أي محاولة للمصالحة الوطنية، وإعادة البلاد إلى شبح الحرب، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي أصبح مشاركًا في استمرار الفوضى في ليبيا.

وقال المرعاش، في تصريحات لـ”العين”: “إن الادعاء التركي بأن جنوده ليسوا أجانب في ليبيا، يعكس النوايا الاستعمارية العثمانية في ليبيا”.

وأضاف “أتوقع تأثيرًا قويًا لهذه التصريحات على عرقلة ملف الانتخابات المقبلة، وهو هدف أساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ البداية، في اقتطاع شمال غرب ليبيا، بـ”تواطؤ من الخونة والعملاء””.

وكان وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركية خلوصي أكار، قد زعم في تصريحات صحفية، مساء السبت، أن الجنود الأتراك يواصلون أنشطتهم في ليبيا بدعوة من الحكومة وبالتالي هم ليسوا أجانب على أرض ليبيا، قائلا، في سياق إضفاء شرعية على قوات أنقرة بليبيا: “ينبغي على الجميع إدراك وجود تعاون عسكري وتعليمي واستشارات تقدمها أنقرة لصالح الحكومة الليبية، وفقًا للاتفاقات بين الطرفين”.

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