الأول من نوعه.. درنة تحتضن مشروعاً صديقاً للبيئة

قال القائمون على مصنع تدوير القمامة في منطقة الفتائح درنة إن نسبة الإنجاز به قد وصلت إلى مراحل متقدمة بعد أن تم اختبار بعض الأقسام داخل المصنع، ومن المتوقع بدء عملية التدوير خلال أقل من شهرين.

المصنع الذي يعد من أكبر المصانع في البلاد يأمل القائمون عليه القضاء على مشكلة تكدس القمامة عبر استقبالها من المدينة والمناطق المجاورة، وتمر عملية التدوير بعدة مراحل انطلاقا من استقبال السيارات المحملة بالقمامة ومن ثم نقل حمولتها إلى الآلات مرورا بعملية فصل المواد العضوية وفرزها وصولا إلى مرحلة الكبس واستخراج الأسمدة.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية تسلمت الشركة آليات نقل إضافة إلى توزيع عدد من صناديق القمامة على شوارع المدينة وذلك للمساعدة في عمليات تجميع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

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