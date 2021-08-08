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الأول من نوعه.. درنة تحتضن مشروعاً صديقاً للبيئة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال القائمون على مصنع تدوير القمامة في منطقة الفتائح درنة إن نسبة الإنجاز به قد وصلت إلى مراحل متقدمة بعد أن تم اختبار بعض الأقسام داخل المصنع، ومن المتوقع بدء عملية التدوير خلال أقل من شهرين.

المصنع الذي يعد من أكبر المصانع في البلاد يأمل القائمون عليه القضاء على مشكلة تكدس القمامة عبر استقبالها من المدينة والمناطق المجاورة، وتمر عملية التدوير بعدة مراحل انطلاقا من استقبال السيارات المحملة بالقمامة ومن ثم نقل حمولتها إلى الآلات مرورا بعملية فصل المواد العضوية وفرزها وصولا إلى مرحلة الكبس واستخراج الأسمدة.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية تسلمت الشركة آليات نقل إضافة إلى توزيع عدد من صناديق القمامة على شوارع المدينة وذلك للمساعدة في عمليات تجميع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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