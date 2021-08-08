مديرية أمن طرابلس: تمكنا من القبض على مواطن مصري خطير

قالت مديرية أمن طرابلس، أنها تمكنت من إلقاء القبض على مواطن مصري وصفته بـ«المسجل الخطر»، والمطلوب على ذمة عدة قضايا أبرزها السرقات بالإكراه.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس، فإن رجال التحرى بمركز شرطة غوط الشعال تمكنوا من ألقاء القبض على مجرم من العمالة الوافدة مصري الجنسية “فار” ومسجل خطر مطلوب على ذمة عدة قضايا أبرزها السرقات بالإكراه وفقا للبيان.

ولفت البيان إلى أن عملية القبض جاءت تنفيذًا لتعليمات مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد الصادرة إلى العميد سالم البوراوي رئيس مركز شرطة غوط الشعال، القاضية بالقبض على جميع المطلوبين للعدالة والمتورطين في ارتكاب جرائم ولديهم محاضر لدى مراكز شرطة أو صادرة بشأنهم مذكرات قبض من النيابة العامة.

وتمكن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال من إلقاء القبض على مجرم خطير فار من سرايا النيابة ومطلوب على ذمة قضايا خطيرة، وفقا للبيان الصادر.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل وتحري حيث تم رصده وإعداد كمين محكم وتم القبض عليه، كما تم ضبط أقواله وإحالته للنيابة العامة بحسب ما جاء في البيان.