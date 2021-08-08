مديرية أمن طرابلس: تمكنا من القبض على مواطن مصري خطير

قالت مديرية أمن طرابلس، أنها تمكنت من إلقاء القبض على مواطن مصري وصفته بـ«المسجل الخطر»، والمطلوب على ذمة عدة قضايا أبرزها السرقات بالإكراه.
وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس، فإن رجال التحرى بمركز شرطة غوط الشعال تمكنوا من ألقاء القبض على مجرم من العمالة الوافدة مصري الجنسية “فار” ومسجل خطر مطلوب على ذمة عدة قضايا أبرزها السرقات بالإكراه وفقا للبيان.
ولفت البيان إلى أن عملية القبض جاءت تنفيذًا لتعليمات مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد الصادرة إلى العميد سالم البوراوي رئيس مركز شرطة غوط الشعال، القاضية بالقبض على جميع المطلوبين للعدالة والمتورطين في ارتكاب جرائم ولديهم محاضر لدى مراكز شرطة أو صادرة بشأنهم مذكرات قبض من النيابة العامة.
وتمكن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال من إلقاء القبض على مجرم خطير فار من سرايا النيابة ومطلوب على ذمة قضايا خطيرة، وفقا للبيان الصادر.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل وتحري حيث تم رصده وإعداد كمين محكم وتم القبض عليه، كما تم ضبط أقواله وإحالته للنيابة العامة بحسب ما جاء في البيان.
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