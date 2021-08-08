موظفو الحكومة ببنغازي: على الدبيبة كشف الجهة المسؤولة عن اختطاف افريطيس

أدان موظفو ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ببنغازي حادثة اختطاف رئيس الديوان رضا افريطيس في مدينة طرابلس من قبل مجموعة مجهولة واقتياده إلى جهة غير معلومة بعد خروجه من مقر مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يوم 2 أغسطس الجاري.

وعبر الموظفون في بيان عن استنكارهم الحادثة، مشيرين إلى أنها تتنافى مع كافة الأنظمة والقوانين والأعراف ومن شأنها إجهاض جهود إرساء الأمن والاستقرار وبناء دولة الديمقراطية والحريات التي تصان فيها حقوق الإنسان، كما تخالف تماماً كل الشعارات التي رفعتها حكومة الوحدة الوطنية.

وطالب الموظفون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة ومصير رئيس الديوان والجهة المسئولة عن اختطافه ومحاسبتها على هذا التصرف.

وأكد موظفو ديوان بنغازي أن هذا التصرف لا يعتبر اعتداء على افريطيس بحد ذاته بل هو اعتداء على الحكومة كاملة كونَ المختطف يحمل صِفة اعتبارية واختطف أثناء تواجده بمدينة طرابلس في مهمة عمل رسمية.

كما طالب موظفو ديوان مجلس الوزراء ببنغازي وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها بممارسة مهامها وواجبها وتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية وسرعة البحث عن المعني دون أي تهاون أو تقاعس قد يعرض حياته للخطر.

وأكد البيان أن دولة القانون لا تتأتى إلا بمحاربة الجريمة ومحاسبة الخارجين عن القانون وفرض الدولة هيبتها على الجميع بكل ما أوتيت من قوة ، وإن مثل هذه التصرفات لا تمت لدولة القانون بصلة ومحاربتها ضرورة قصوى حتى ينعم كل مواطن ليبي بالعيش الكريم آمناً مطمئناً متمتعاً بحقوقه مقدراً لواجبته تجاه وطنه.

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