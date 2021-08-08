وزير الصحة يتفقّد عددًا من مراكز التطعيم ببنغازي

تفقد الدكتور علي الزناتي، وزير الصحة، ظهر السبت، عددًا من مراكز التطعيمات بمدينة بنغازي، وذلك للوقوف على سير حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الأحد، فإن الجولة شملت مركز التطعيم بعيادتي الفويهات وبنغازي الجديدة المجمعتين، وقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية.

وعقِب الجولة؛ عقد الوزير، اجتماعًا بمقر غرفة الطوارئ بوزارة الصحة مع مدير الخدمات الصحية بنغازي ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة، والمدير التنفيذي للحملة، والطبيب المكلف مع اللجنة المشرفة، ومدير مكتب المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع بنغازي.

استعرض الاجتماع، كمية التطعيمات التي تم استلامها بالمدينة، والصعوبات والتحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ الحملة.

كما انتهز الوزير الفرصة، لتقديم الثناء على المجهودات التي تبذلها اللجنة المشرفة على التطعيمات، لكي تصل لكافة المواطنين بالمدينة وضواحيها.