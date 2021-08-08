تسمم 15 شخصا بسبب تناولهم وجبات فاسدة بأحد مطاعم طبرق

استقبل مركز طبرق الطبي، 15 حالة تسمم غذائي، أمس السبت، أغلبهم من السوريين وبعضهم ليبيون، بسبب تناول الطعام في أحد مطاعم طبرق.

وقال المركز في بيان له، إن الحالات الـ15 توزعت على أقسام المستشفى حيث استقبل قسم الأطفال 11 حالة، كما استقبل قسم الباطني نساء 3 حالات، وحالة واحدة بقسم الباطني رجال.

ووفق البيان، تم إجراء كل الفحوصات الطبية والإجراءات الأولية، في مثل هذه الحالات، من تحاليل وإعطاء الأدوية اللازمة وإجراء غسيل المعدة، مؤكدا أن الحالات حالياً حالتها مستقرة، وعلى ما يرام بعد الانتهاء من كافة إجراءات حالات الطوارئ فيما بلغت كافة الجهات الأمنية المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وبينما لفت البيان إلى أن سبب التسمم الغذائي هو أحد المطاعم بالمدينة، إذ أبلغت الجهات ذات الاختصاص وأغلق المطعم .

فيما تقدمت إدارة مركز طبرق الطبي، للأطباء لديها تحت إشراف رئيس قسم الأطفال، حواء قريش، التي بذلت مجهودات إنسانية كبيرة في معالجة وتقديم كل الخدمات المستعجلة في مثل هذه الحالات منذ دخولها حتى ساعة متأخرة من ليلة السبت، وبمتابعة مدير إدارة الشؤون الطبية عدنان بوديه، ومدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبدالله الجالي وبشكل مباشر.

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