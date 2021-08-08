أبو جناح يناقش مع رئيس شركة الكهرباء التحديات التي تواجه محطة أوباري

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، في محطة أوباري الغازية، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي والمدراء العامون بالشركة وبعض مدارء الدوائر، وقيادات وحكماء مدينة أوباري وضباط مديرية الأمن.

ناقش الاجتماع، مشكلة خط الفجيج 220 ك.ف التي تحول دون ربط محطة أوباري الغازية بالشبكة العامة وتعويض المفقود منها الذي قدر ب300 ميجا.

كما تطرق الحضور، لمناقشة مطالب الأهالي فيما يتعلق بالتعويضات نتيجة تنفيذ أعمال مشروع مد الخطوط وتركيب الأبراج.

وأشار أبوجناح، إلى أن تعاون الأعيان سيكون له الدور الأكبر في التخفيف من معاناة المواطنين.

كما أثنى أبوجناح، على مجهودات الأعيان التي بذلت، متعهداً بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تسوية أوضاع المواطنين وفق مطالبهم المذكورة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

