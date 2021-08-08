وصول التربينة الأولى والثانية لمشروع محطة غرب طرابلس الغازية إلى الميناء

استقبل ميناء طرابلس، التربية الغازية الأولى والتربية الغازية الثانية لمشروع محطة غرب طرابلس الغازية، فيما أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أنه سيجري وضعهما على القاعدة المخصصة لهما مباشرة فور وصولهما إلى موقع المشروع.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن القدرة الإنتاجية للوحدتين تقدر بنحو «170 ميجاوات لكل وحدة»، متوقعة وصول التربينة الثالثة والتربينة الرابعة للمحطة منتصف الشهر القادم.

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وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن المشروع الاستعجالي يتكون من أربع وحدات غازية بقدرة إجمالية مركبة 670 ميجاوات وبتنفيذ ائتلاف شركتي «سيمنس» الألمانية و«انكا» التركية.

وبدأت الأعمال المدنية والحفريات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي وفي مايو الماضي، في إطار مساع الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات منها في محطة مصراتة بقدرة 640 ميجاوات وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميجاوات.

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