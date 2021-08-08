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الصيعاني يطالب الصحة بتوفير كمية لقاحات أكبر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مشرف التطعيمات ببلدية بني وليد، صالح الصيعاني، إن حملة التطعيمات في البلدية شملت 7789 مواطنا، وتمت بمشاركة واسعة من الفرق الطبية والطبية المساعدة، مطالبا وزارة الصحة بالتعاون معهم وتوفير كمية أكبر من اللقاحات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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