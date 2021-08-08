تسجيل أكثر من 6 آلاف ناخب جديد في يوم واحد

بلغ عدد الناخبين المسجلين حتى يوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري 2757543 ناخبا، فيما بلغ عدد الناخبين الجدد المسجلين حتى التاريخ المذكور 417467 ناخباً، حسب الموقع الرسمي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبحسب المفوضية فإن 6474 ناخباً تم تسجيلهم خلال يوم واحد.

يُشار إلى أن رئيس المفوضية خلال مؤتمر صحفي سابق نوّه إلى أن المفوضية اتخذت جملة من الإجراءات؛ للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة 1441، بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد ممكن من المكالمات وخاصة المتعلقة بعملية فك الارتباط.

ومن جانبه قال عضو المفوضية عبد الحكيم الشعاب في هذا المؤتمر، إنه تم رفع القيد عن النساء الليبيات المتزوجات من أجنبي، وتمكينهم من التسجيل في المنظومة وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية.

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