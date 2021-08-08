وصول الشحنة الثالثة لإمدادات الأكسجين السائل من مصر إلى المنطقة الغربية

ليبيا – وصل أمس السبت الشحنة الثالثة من غاز الأكسجين الطبي المسال، والتي تُقدر ب 100,000 لتر، قادمة من جمهورية مصر العربية.

وجاء ذلك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة بناءً على الاتفاقية المبرمة بين علي الزناتي وزير الصحة مع هالة زايد وزيرة الصحة المصرية في العشرين من شهر أبريل المنصرم؛ بشأن تزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال، استجابةً للوضع الطارئ لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الصحة لإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة الأكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.

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