المغربي: أنقرة تمارس ضغوطًا كبيرة جدًا لأجل إبرام اتفاقات اقتصادية مع ليبيا لحل أزمتها

ليبيا – استنكر المحلل السياسي الليبي الكيلاني المغربي تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والتي قال فيها إن قوات بلاده باقية في ليبيا ولن تغادر.

المغربي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد، طالب بمبدأ التعامل بالمثل مع أنقرة، فإذا كانت القوات التركية ليست أجنبية، فمن حق الليبيين مطالبة أنقرة بفتح قواعد عسكرية ويزورها الضباط الليبيون الذين تلقوا تعليمهم في أفضل الكليات الحربية في الوطن العربي، مثل من درسوا في مصر.

ولفت إلى أن أحد أهم المفارقات وجود القوات التركية في حماية ودعم الميليشيات، خاصة متطرفي مدينتي الزاوية ومصراتة، مشيرًا إلى أن أنقرة تمارس ضغوطًا كبيرة جدًا لأجل إبرام اتفاقات اقتصادية كبيرة، لفك الأزمة التي تعيشها تركيا جراء سياسات رجب طيب أردوغان.

المغربي أشار إلى ما قاله أكار حول أنهم يواصلون أنشطتهم في البلاد بدعوة من الحكومة، متسائلًا عمن المقصود بالحكومة، فإذا كانت حكومة فايز السراج فقد انتهت، أما إذا كان يقصد حكومة الوحدة الوطنية فعلى رئيسها عبد الحميد الدبيبة تقديم مسوغات هذه الدعوة إلى مجلس النواب ليقبلها أو يرفضها.

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