بن خليل: عناصر مسلحة من مصراتة أغلقت الطريق الساحلي

كشف ضابط من اللجنة الأمنية المشكلة لحماية الطريق الساحلي في الجزء التابع لمديرية أمن سرت، محمد بن خليل، أن عناصر مسلحة من مصراتة، أغلقت الطريق الساحلي.
بن خليل، وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز”، قال: “إن عددا من المواطنين تمت إعادتهم من الطريق الساحلي، بعد أن أعلمتهم عناصر مسلحة تابعة لمصراتة بأن الطريق تم إغلاقه، وبأن عليهم العودة.”
وأوضح بن خليل أن “عددا من العناصر المسلحة من ميليشـيات مصراتة تقـوم بإغلاق بوابة الدافنية غرب مصراتة، وبوابة الكراريم شرقها، ومنعت المواطنين مـن المرور في كلا الاتجاهين”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك