بن خليل: عناصر مسلحة من مصراتة أغلقت الطريق الساحلي

كشف ضابط من اللجنة الأمنية المشكلة لحماية الطريق الساحلي ‏في الجزء التابع لمديرية أمن سرت، محمد بن خليل، أن عناصر ‏مسلحة من مصراتة، أغلقت الطريق الساحلي.‏

بن خليل، وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز”، قال: “إن ‏عددا من المواطنين تمت إعادتهم من الطريق الساحلي، بعد أن ‏أعلمتهم عناصر مسلحة تابعة لمصراتة بأن الطريق تم إغلاقه، وبأن ‏عليهم العودة‎.”‎

وأوضح بن خليل أن “عددا من العناصر المسلحة من ميليشـيات ‏مصراتة تقـوم بإغلاق بوابة الدافنية غرب مصراتة، وبوابة الكراريم ‏شرقها، ومنعت المواطنين مـن المرور في كلا الاتجاهين”‎.‎

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