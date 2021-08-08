مركز طبرق الطبي يستقبل 15 حالة تسمم غذائي

ليبيا – استقبل مركز طبرق الطبي أمس السبت 15 حالة تسمم غذائي بسبب تناول وجباب من أحد المطاعم بالمدينة.

مركز طبرق الطبي أوضح عبر مكتبها الإعلامي أن الحالات التي دخلت إلى قسم الأطفال عددها 11 حالة تسمم غذائي، بالإضافة إلى 3 حالات بقسم النساء وحالة واحدة بقسم الباطني رجال، ليصبح العدد الإجمالي 15 حالة تسمم، ما بين جنسيات ليبية وسورية وأغلبها سورية.

وأشار المركز إلى أن الحالات التي تم استقبالها أجريت لها كل الفحوصات الطبية والإجراءات الأولية من تحاليل وإعطاء الأدوية اللازمة وإجراء غسيل المعدة، مؤكدًا أن الحالات مستقرة وعلى ما يرام بعد الانتهاء من كافة إجراءات حالات الطوارئ، كما تم تبليغ كافة الجهات الأمنية المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وتقدمت إدارة مركز طبرق الطبي لكافة الأطباء والأطقم تحت إشراف الدكتورة حواء قريش رئيسة قسم الأطفال التي بذلت مجهودات إنسانية كبيرة في معالجة وتقديم كل الخدمات المستعجلة في مثل هذه الحالات منذ دخول الحالات حتى ساعة متأخرة من ليلة السبت، وبمتابعة مدير إدارة الشؤون الطبية الدكتور عدنان بودية، ومدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي وبشكل مباشر.

يشار إلى أن سبب التسمم الغذائي تناول وجبات في أحد المطاعم بالمدينة، وتم تبيلغ الجهات ذات الاختصاص وإقفال المطعم.

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