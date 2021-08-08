تخريب أنابيب النهر الصناعي يُهدد إمدادات المياه إلى مصراتة

دعا المجلس البلدي مصراتة الجهات التي تملك شاحنات نقل المياه، للتعاون من أجل التقليل من تداعيات نقص المياه في المدينة، جراء أعمال التخريب التي تعرض لها خط أنابيب النهر الصناعي للمسار الشرقي من منظومة الحساونة سهل الجفارة.

المجلس وعبر صفحته الرسمية طالب بتجميع هذه الشاحنات وتنظيمها، لتوحيد الجهود وتأمين وصول المياه إلى المواطنين، والرفع من معاناتهم محددا مدة التجميع بأسبوعين.

الجدير بالذكر أن المحطة رقم 353 والواقعة على المسار الشرقي، قد تعرّضت إلى عمل تخريبي بتفجيرها، مما أدى إلى حدوث دمار بمكونات خط الأنابيب عند المحطة المذكورة.

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