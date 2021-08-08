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مساع حثيثة لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم مكتب الإدارة الانتخابية درنة، جلسة حوارية لتحفيز عملية التسجيل في سجل الناخبين ولتأكيد أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة، استهدفت الموطنين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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