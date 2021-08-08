مساع حثيثة لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات ديسمبر

نظم مكتب الإدارة الانتخابية درنة، جلسة حوارية لتحفيز عملية التسجيل في سجل الناخبين ولتأكيد أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة، استهدفت الموطنين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين.

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