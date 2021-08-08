مؤكداً بقاء الاحتلال.. صحفي تركي: لقاء الدبيبة وأردوغان في اسطنبول عزز تواجد الجيش التركي بغرب ليبيا

قال الصحفي والكاتب التركي المقرب من النظام الحاكم في تركيا حمزة تكين، إن “زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى بلاده بالأمس تعد الثانية له منذ توليه المنصب”، بحسب قوله.

تكين، وفي مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا، أوضح أن “الدبيبة التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول بشكل ثنائي أولا ثم عقد لقاء موسع بين وفدي البلدين”، بحسب قوله.

وذكر أنه “خلال اللقاء الموسع، جرى الاتفاق على جملة من الخطوات المقبلة التي سيتم تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين تركيا وليبيا، والمتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي”، بحسب قوله.

وأكد “الاتفاق على تعزيز تواجد الشركات التركية في ليبيا لبدء ما وصفها بـ”عجلة التنمية” قريبا في ليبيا لتعزيز البنى التحتية، بالإضافة إلى بحث قضية التأشيرات بين البلدين، وتم التوافق على مزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة للطرفين”، بحسب قوله.

وأوضح أنه “تم الاتفاق، خلال اللقاء، على عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي بين تركيا وليبيا المرة المقبلة في طرابلس بحضور أردوغان في شهر أكتوبر المقبل”، بحسب قوله.

وزعم أن “عناصر الجيش التركي لا تعد قوى مليشياوية في ليبيا أو أجنبية موجودة رغما عن الليبيين كما تحاول بعض العواصم العربية والغربية أن تصور هناك، بل وجودها وفق اتفاقية شرعية موقعة بشكل رسمي وصادقت عليها هيئة الأمم المتحدة”، بحسب قوله.

وتابع قائلا: “لا تستطيع أي جهة في العالم أن توجه انتقادا لشرعية تواجد القوات العسكرية التركية في ليبيا”، مستطردا: “الجيش التركي خدم جهة شرعية على عكس الجهات الأجنبية الأخرى المتواجدة في ليبيا، والتي ساعدت على إرجاع التنمية في ليبيا عشرات السنوات”، بحسب زعمه.

وادّعى أن “الجيش التركي متواجد لتدريب من أسماهم بـ “القوات المسلحة الليبية” (الميليشيات والجماعات المتطرفة) والمساهمة في بناء أجهزة شرطية وأمنية وعسكرية متطورة في ليبيا”، بحسب زعمه.

وأردف: “مهما بلغت حدة الكلام في ليبيا أو تركيا أو أي دولة بالعالم حول شرعية التواجد التركي، فإنه سيبقى مجرد كلام لا أنقرة ولا طرابلس ستعيره أي اهتمام”، مؤكدا أن اللقاء بين الدبيبة وأردوغان عزز تواجد الجيش التركي في ليبيا وزيادة التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين”، بحسب زعمه.

وبين أنه “بالأمس، جرى تخريج 173 عنصرا من القوات التركية الخاصة بحضور زوار ليبيين في واقعة تحدث للمرة الأولى، لاسيما أنه يتم عادة بصورة ضيقة وخاصة جدا، ما يعد رسالة قوة على العلاقة العسكرية بين البلدين، مختتما بقوله: “سنرى خلال الفترة المقبلة مزيدا من تعزيز العلاقات التركية الليبية في مختلف المجالات”، بحسب زعمه.

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