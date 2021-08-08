افتتاح مديرية أمن وادي عتبة ومركز شرطة تساوة

بحضور مدير مديرية أمن وادي عتبة العقيد، عبد الباري أبو بكر، تم افتتاح ديوان مديرية أمن وادي عتبة ومركز شرطة تساوة ونقطة أمن مستشفى تساوة القروي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
محلل تونسي: حركة النهضة أعطت إخوان ليبيا الضوء الأخضر للتدخل في الشأن التونسي
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مؤكداً بقاء الاحتلال.. صحفي تركي: لقاء الدبيبة وأردوغان في اسطنبول عزز تواجد الجيش التركي بغرب ليبيا
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مساع حثيثة لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات ديسمبر
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
تخريب أنابيب النهر الصناعي يُهدد إمدادات المياه إلى مصراتة
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك