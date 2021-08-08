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افتتاح مديرية أمن وادي عتبة ومركز شرطة تساوة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحضور مدير مديرية أمن وادي عتبة العقيد، عبد الباري أبو بكر، تم افتتاح ديوان مديرية أمن وادي عتبة ومركز شرطة تساوة ونقطة أمن مستشفى تساوة القروي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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