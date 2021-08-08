افتتاح مديرية أمن وادي عتبة ومركز شرطة تساوة

بحضور مدير مديرية أمن وادي عتبة العقيد، عبد الباري أبو بكر، تم افتتاح ديوان مديرية أمن وادي عتبة ومركز شرطة تساوة ونقطة أمن مستشفى تساوة القروي.

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