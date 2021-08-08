«الداخلية» تنفي تعرض بوابة الثلاثين لهجوم مسلح وطرد أعضاء الشرطة منها

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأحد، تعرض بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة، قامت بطرد أعضاء الشرطة المتواجدة بالبوابة والاستيلاء على مركباتهم.

وقال الوزارة في بيان وصفته بـ« الهام»:” تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات إخبارية خبر مفاده تعرض بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بطرد أعضاء الشرطة المتواجدة بالبوابة والاستيلاء على مركباتهم”.

وتابعت الوزارة، في بيانها:” عليه تنفي لجنة الترتيبات الأمنية بوزارة الداخلية المنبثقة عن اللجنة العسكرية 5 + 5، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة”.

وحذرت الوزارة، في بيانها، المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الأخبار المظللة والشائعات المغرضة وعدم تداولها والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.

وكانت مليشيات «بركان الغضب» قد زعمت على حسابها بموقع “فيسبوك” أن كتيبة 604 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، تمركزت قبل ساعات في بوابة الثلاثين غرب مدينة سرت بعد أن طردوا قوة وزارة الداخلية ونهبوا سياراتهم.

ووصفت المليشيا، أن ما حدث تعارض ونقض لاتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر الماضي، وفي خرق لاتفاق فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة ، على حد ادعائها.