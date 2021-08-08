انطلاق حملة للتطعيمات ضد الفيروس في هراوة

أطلق قطاع الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة حملة للتطعيمات ضد فيروس كورونا في منطقة هراوة للحد من انتشاره بشكل أوسع في البلدية، داعيا المواطنين إلى ضرورة أخد اللقاح دون تأخير.
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قناة ليبيا
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