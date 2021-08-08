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انطلاق حملة للتطعيمات ضد الفيروس في هراوة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أطلق قطاع الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة حملة للتطعيمات ضد فيروس كورونا في منطقة هراوة للحد من انتشاره بشكل أوسع في البلدية، داعيا المواطنين إلى ضرورة أخد اللقاح دون تأخير.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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