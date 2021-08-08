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مركز عزل سواني يعاني نقصا حادا في الأكسجين الطبي

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر المجلس البلدي، سواني بن آدم، والعاملون بمركز العزل بيانا طالبوا فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة والنائب العام بضرورة توفير الأكسجين للخزان بمركز العزل نظرا لوجود العديد من الحالات المصابة في المركز المحتاجة له.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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