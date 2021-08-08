لجنة الطوارئ بني وليد: هناك تأخير في تزويدنا بالأكسجين المسال من قبل وزارة الصحة

ليبيا – قال المتحدث باسم لجنة الطوارئ الصحية لمجابهة جائحة كورونا في بني وليد محمد أبو النيران إن لديهم مركز عزل وحيد بسعة 13 سريرا بينها 10 إيواء و 3 عناية افتتح منذ أسبوعين ولم يحظَ بدعم الحكومة.

أبو النيران وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح أن العمل بمصنع الأكسجين بمستشفى المدينة توقف عن العمل 48 ساعة.

وأشار إلى أن العناصر الطبية والطبية المساعدة في بني وليد لم تتوقف عن العمل رغم عدم صرف مستحقاتها منذ تسعة أشهر، ومركز الفلترة يكشف في المتوسط عن 95 حالة يوميا ويعمل طيلة 24 ساعة.

وأضاف :”هناك تأخير في تزويدنا بالأكسجين المسال من قبل وزارة الصحة، مما اضطررنا خلال الأيام الماضية لتحويل عدد من الحالات لمراكز العزل في مصراتة وزليتن والخمس وطرابلس”.

أبو النيران اختتم تصريحاته بالقول :” أبرز احتياجاتنا اليوم حقن السيولة والأدوية والمضادات الحيوية إضافة لضرورة افتتاح مركز عزل آخر مجهز”.