لجنة الطوارئ بني وليد: هناك تأخير في تزويدنا بالأكسجين المسال من قبل وزارة الصحة

ليبيا – قال المتحدث باسم لجنة الطوارئ الصحية لمجابهة جائحة كورونا في بني وليد محمد أبو النيران إن لديهم مركز عزل وحيد بسعة 13 سريرا بينها 10 إيواء و 3 عناية افتتح منذ أسبوعين ولم يحظَ بدعم الحكومة.
أبو النيران وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح أن العمل بمصنع الأكسجين بمستشفى المدينة توقف عن العمل 48 ساعة.
وأشار إلى أن العناصر الطبية والطبية المساعدة في بني وليد لم تتوقف عن العمل رغم عدم صرف مستحقاتها منذ تسعة أشهر، ومركز الفلترة يكشف في المتوسط عن 95 حالة يوميا ويعمل طيلة 24 ساعة.
وأضاف :”هناك تأخير في تزويدنا بالأكسجين المسال من قبل وزارة الصحة، مما اضطررنا خلال الأيام الماضية لتحويل عدد من الحالات لمراكز العزل في مصراتة وزليتن والخمس وطرابلس”.
أبو النيران اختتم تصريحاته بالقول :” أبرز احتياجاتنا اليوم حقن السيولة والأدوية والمضادات الحيوية إضافة لضرورة افتتاح مركز عزل آخر مجهز”.
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