محطة كهرباء غرب طرابلس تستقبل تربينتين غازيتين جديدتين

وصلت إلى ميناء طرابلس التربينتين الغازيتين الأولى والثانية، لمشروع محطة غرب طرابلس الغازية، بقدرة إنتاجية 170 ميجاوات لكل واحدة.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية، أنه من المنتظر وصول التربينتين الثالثة والرابعة منتصف الشهر القادم، ليكون إجمالي القدرة الإنتاجية لهذه المحطة 670 ميجاوات.

وأعلنت الشركة عن الانتهاء من صب القواعد الخرسانية بمبنى التحكم لمشروع محطة مصراتة الاستعجالي، بقدرة 650 ميجاوات والذي ينفذه ائتلاف شركتي سيمنس الألمانية وإنكا التركية.

الجدير بالذكر أن القدرة الإنتاجية الحالية لشركة الكهرباء تبلغ 5200 ميجاوات من استهلاك البلاد، الذي يزيد عن 8000 ميجاوات، الأمر الذي يتسبب في الانقطاع المستمر للتيار الكهرباء نتيجة العمل بمبدأ طرح الأحمال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية