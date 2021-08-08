الداخلية تنفي تعرض بوابة الثلاثين بغرب سرت لهجوم مسلح وطرد أعضاء الشرطة منها

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأحد، تعرض بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة، قامت بطرد أعضاء الشرطة المتواجدة بالبوابة والاستيلاء على مركباتهم.

وقالت الوزارة في بيان لها ان لجنة الترتيبات الأمنية بوزارة الداخلية المنبثقة عن اللجنة العسكرية (5 + 5)، تؤكد إن هذه الأخبار عارية عن الصحة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة”.

وحذرت الوزارة، في بيانها، المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الأخبار المظللة والشائعات المغرضة وعدم تداولها والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.

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