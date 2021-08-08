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العرفي: الدبيبة يتجاهل تضمين مخصصات القوات المسلحة من قانون الميزانية

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن حكومة الدبيبة تتعمد تجاهل تضمين مخصصات القوات المسلحة من قانون الميزانية لوقوفها مع ثورة الكرامة التي قضت على الإرهاب وعناصر داعش والإخوان من المنطقة الشرقية بالكامل.

العرفي، وخلال مداخلة هاتفية لقناتنا، أوضح أن حكومة الدبيبة صرفت أكثر من خمسين مليار دينار حتى الآن داعيا في الوقت نفسه مجلس النواب إلى ضرورة سحب الثقة من الحكومة وذلك في ظل استمرار الأزمات مثل الكهرباء ونقص السيولة وعدم فتح المقاصة حتى الآن.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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