مديرية الواحات جالو تفتح بوابة السلامة الجنوبية وغرفة التحكم والمراقبة

افتتحت مديرية أمن الواحات جالو بوابة السلامة الجنوبية لمدينة جالو وغرفة التحكم والمراقبة بالمديرية بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة وعميد والأعضاء المجلس البلدي ومدراء الأجهزة العسكرية والأمنية.
مدير أمن الواحات جالو مقدم خالد العبار، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “إن افتتاح البوابة تعد من أهم النقاط الأمنية حيث تربط المنطقة الممتدة من اجدابيا شمالا إلى الكفرة جنوبا”، مشير إلى أن “بعد الافتتاح ستشكل البوابة سدا أمنيا يسهم في مكافحة التهريب والظواهر السلبية”.
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