وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يتفقد عددا من المرافق الصحية في بني وليد

تفقَّد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، اليوم الأحد، عددًا من المرافق الصحية في بلدية بني وليد خلال زيارته إلى المدينة.

وشملت جولة الغويل التفقدية ببني وليد مركز العزل بمنطقة دينار شمالي المدينة، ومقر الرصد والفلترة التابع لإدارة الخدمات الصحية، ومصنع الأوكسجين بمستشفى بني وليد العام.

وقال الغويل في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هذه الزيارة تهدُف إلى متابعة سير العمل داخل مركز العزل والمرافق الصحية لمحاولة حلحلة المشاكل التي تواجهها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل المدينة في ظل انتشار فيرو«س كورونا».

وخلال تفقده مصنع الأوكسجين بمستشفى بني وليد العام، استمع الغويل إلى شرح مفصل من قبل مدير المستشفى وموظفي المصنع عن أسباب توقف المصنع عن العمل من حين لآخر، مؤكدًا أن حكومة الوحدة تعمل على توفير الخدمات الصحية للمواطنين في جميع المدن.

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