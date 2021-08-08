الكيلاني: لم يتم تحديد قيمة الزيادة في المعاشات الضمانية حتى الآن

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، إن رفع مرتبات أصحاب المعاشات الضمانية سيتم على مرحلتين.
الكيلاني، وفي تصريحات إعلامية، أضافت: “أن المرحلة الأولى تشمل رفع معاشات فئة المتقاعدين قبل العام 2011 والتي يتقاضى فيها المتقاعدون أو ورثة هذه المرتبات مبلغ 450 دينارا وتعديلها للحد الأقصى من جدول المرتبات الحالي بقيمة 750 دينار”.
وأوضحت أن “المرحلة الثانية وهي رفع قيمة المعاشات الضمانية بشكل عام وفق نتائج لجنة دراسة تعديل المرتبات الضمانية، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد القيمة حتى الآن”.
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