الكيلاني: لم يتم تحديد قيمة الزيادة في المعاشات الضمانية حتى الآن

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، إن رفع مرتبات أصحاب المعاشات الضمانية سيتم على مرحلتين.

الكيلاني، وفي تصريحات إعلامية، أضافت: “أن المرحلة الأولى تشمل رفع معاشات فئة المتقاعدين قبل العام 2011 والتي يتقاضى فيها المتقاعدون أو ورثة هذه المرتبات مبلغ 450 دينارا وتعديلها للحد الأقصى من جدول المرتبات الحالي بقيمة 750 دينار”.

وأوضحت أن “المرحلة الثانية وهي رفع قيمة المعاشات الضمانية بشكل عام وفق نتائج لجنة دراسة تعديل المرتبات الضمانية، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد القيمة حتى الآن”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

