عميد براك الشاطئ يكشف حقيقة الاعتداء على سائقي شاحنات الوقود بالجنوب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف عميد بلدية براك الشاطئ، الجيلاني علي الجيلاني، حقيقة الاعتداء على بعض سائقي شاحنات الوقود المتجهة ناحية الجنوب الليبية، مشيرا إلى أن ماحدث كان مجرد خطأ فردي، وجرى محاسبة المتسبب فيه فورًا.

الجيلاني قال في مقطع فيديو نشر عبر حسابه على فيسبوك إنه بمجرد الاتصال بضابط البوابة الأمنية بعد وقوع الاعتداء من قبل شخص أمني، تم القبض فورا على المعتدي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرًا إلى أن الضابط اعتذر للسائقين، كما أن مدير الأمن اعتذر للسائقين هو الآخر.

ولفت إلى أن الأمور ستتحسن خلال الفترة المقبلة، وأن ما حدث هو مجرد حدث عابر ويقع مماثل له في كافة الأنحاء، مشيرا إلى أنه تعرض لحادث مشابه وقت أن كان في منطقة غريان وجرى توقيفه هو ومن معه من قبل مسلحين، وبعد ان تم توضيح الصورة مرت الأمور بسلام.

ومن جهتها، أعلنت الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته، توقف نقل المحروقات لمناطق الجنوب اعتبارا من يوم أمس الست الموافق للسابع من أغسطس الجاري وفق التكليف الصادر إليها من شركة البريقة لتسويق النفط تنفيذا للتوجيهات الصادرة إليها من حكومة الوحدة الوطنية في شهر مايو الماضي.

وأفاد عضو لجنة الإدارة بالجمعية، مفتاح الأطرش، في بيان له، ، بأن التوقف جاء بعد تعرض السائقين لاعتداء من قبل مسلحين قاموا بترويع السائقين وإجبارهم عن النزول من مركباتهم في ساعات متأخرة من الليل وإمطارهم بوابل من الرصاص علت رؤوسهم وتحت أقدامهم أثناء تواجدهم بإحدى الساحات بمنطقة براك الشاطي، دون تصدى لأي من الجهات الأمنية المرافقة والتي تبين عدم تسلحها أو من الجهات السيادية بالمنطقة التي وقفت عاجزة أمام ما يحدث.

وأعرب عن أسفه لتوفر مستودع لمبيت الشاحنات تحت حماية لمن يدفع وبالمقابل المادي، قائلا “ولأن حياة المواطن هي أغلى من كل التضحيات، فإنه يؤسفنا إعلان تعليق عملياتنا تجاه الجنوب، وذلك إلى حين اشعار آخر وحتى يتم وضع الترتيبات الأمنية الحقيقية”.

وتتمثل الترتيبات الأمنية، وفقا للبيان، في توفير أماكن انتظار أو مبيت مؤمنة بشكل حقيقي وتحت إشراف الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى توفير قوة حماية من منطقة الشويرف إلى مستودع سبها وتكون مجهزة عدة وعتادا وتتبع إحدى الجهات الأمنية، وأن يكون من بين عناصرها أبناء منطقة براك الشاطي لتوفير وتقديم التغطية والدعم الاجتماعي.

وشملت الترتيبات الأمنية أيضا، ضرورة تواصل المسؤولين بالدولة مع إدارة الجمعية والمجلس البلدي مصراتة؛ لجبر خواطر السائقين، حيث إن أعيان منطقة براك الشاطي كانوا قد تعهدوا سابقا للمجلس البلدي مصراتة بمسؤليتهم في حماية أبنائهم ورد أي اعتداء قد يحدث عليهم أثناء تنفيدهم للعمل.

وطالبت الجمعية، نائب رئيس الوزراء، رمضان بوجناح، بصفته المكلف بملف الجنوب بـ “تحمل مسؤولياته وباتخاذ كل ما يلزم من إجراءات كفيلة وبما يضمن حماية أرواح السائقين ومحاولة قبولهم مجددا العودة لاستئناف عمليات نقل الوقود”.

وتنتشر المليشيات في ليبيا على أنواع، منها المؤدلج دينيا مثل التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأخرى نشأت على أساس عرقي ومناطقي، ونوع ثالث تأسس لأسباب إجرامية بحتة كعصابات مسلحة، مثل مليشيات الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتهريب المخدرات والسلاح والنفط، وقطع الطرق، وغيرها من الجرائم.