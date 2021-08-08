ديوان مجلس الوزراء ببنغازي يدين خطف الفريطيس

دان موظفو ديوان مجلس الوزراء ببنغازي حادثة اختطاف رئيس الديوان، مطالبين الجهات المعنية بكشف ملابسات اختطافه ومعتبرين ذلك مساسا بالحكومة كونه يحمل صفة رسمية فيها.
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قناة ليبيا
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