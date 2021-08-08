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ديوان مجلس الوزراء ببنغازي يدين خطف الفريطيس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دان موظفو ديوان مجلس الوزراء ببنغازي حادثة اختطاف رئيس الديوان، مطالبين الجهات المعنية بكشف ملابسات اختطافه ومعتبرين ذلك مساسا بالحكومة كونه يحمل صفة رسمية فيها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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