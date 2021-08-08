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وزير الصحة: سنتجاوز أزمة الأكسجين بشكل كامل وجذري خلال 3 أيام

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد الدكتور علي الزناتي، وزير الصحة، اليوم الأحد، عبر تقنية الزوم؛ اجتماعًا مع مدراء المستشفيات بمدينة طرابلس، وذلك لمناقشة مشكلة الأكسجين الطبي.

واستعرض الاجتماع، الوضع الحالي للأكسجين من حيث الإنتاج، وما تم توزيعه، والجهود المبذولة لتوفيره لتغطية النقص، وإمكانية تزويد المستشفيات بكل الوسائل سواء بتوفير الأكسجين من جمهورية مصر أو تزويد المستشفيات بمصانع مستعجلة لتغطية حاجتها.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام بالتحري عن المصداقية عند طرح المعلومات في الإعلام، وخاصةً في ظل هذه الظروف.

وطمأن الوزير، الحاضرين، على أنه سيتم تجاوز أزمة الأكسجين بشكل كامل وجذري خلال 3 أيام.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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