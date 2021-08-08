الحراري يطالب بوضع آلية «واضحة ورسمية» لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا

طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، بوضع آلية «واضحة ورسمية» لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا، معبرًا عن بالغ أسفه لمقتل وإصابة عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية أثناء عملية لتهريبهم داخل الأراضي الليبية.

ولقي سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، مصرعهم فيما أُصيب ثمانية آخرون بينهم ليبي الجنسية، نتيجة حادث سير على طريق بوابة الـ200 أجدابيا – طبرق.

وأكد الحراري في تصريح نشره موقع مجلس النواب، مساء اليوم الأحد، تضامنه ومواساته القلبية الحارة لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مشيرًا إلى حرص لجنة الشؤون الداخلية على متابعة ملابسات هذا الحادث المؤسف.

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وقال الحراري إن «عصابات تهريب البشر تستفيد من الضعف في الإجراءات من أجل استغلال الراغبين في العمل من دول جوار ليبيا، وابتزازهم وتعريض حياتهم للخطر فقط من أجل مكاسبهم الشخصية»، مؤكدًا حرص لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب على متابعة الأجهزة المختصة في مكافحة ظاهرة تهريب البشر، وجلب من يقف وراءها للعدالة.

وذكر رئيس لجنة الشؤون الداخلية أن اللجنة تتابع مع السلطات المختصة احتجاز عدد آخر من المهاجرين المصريين «بسبب انتهاكهم لإجراءات السفر إلى ليبيا، وتحرص على أن يتم التعامل مع تلك الحالات وفقًا للقوانين النافذة وأن يتم مراعاة أوضاعهم الإنسانية».

وشدد الحراري على أهمية «أن يركز الجانبان الليبي والمصري العمل على ملف العمالة الوافدة بما يسمح بوضع آلية واضحة ورسمية لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا»، مبينًا أن هذا العمل «مناط بوزارة الخارجية في البلدين ومن خلال بعثاتها الدبلوماسية في كلا البلدين ويجب أن تكون له الأولوية».

وطالب الحراري بضرورة «تسريع العمل بهذا الملف على جميع المستويات بالنظر لحاجة ليبيا للعمالة الوافدة من مصر وأيضًا لوضع إجراءات مناسبة تراعي الاعتبارات القانونية والإنسانية للعمالة القادمة من جمهورية مصر، وبما يحقق المصلحة والفائدة المشتركة للبلدين الشقيقين».

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