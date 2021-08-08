مواصلة اختطاف رضا افريطيس وسط صمت تام من الحكومة والبعثة الأممية

يمر اليوم ما يقارب الأسبوع على اختطاف رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية ومدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رضا افريطيس، وذلك أثناء زيارته بالعاصمة طرابلس دون أي بيان او كشف لمكانه او ملابسات اختطافه.

وأعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء اختطاف افريطيس الذي اختفى أثناء عودته من العمل برفقة زميله محمد المغربي وقبل وصولهما مكان إقامتهما في فندق المهاري.

فيما طالب نشطاء وسياسيون بالكشف عن مصيره مستغربين صمت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي والبعثة الاممية والمجتمع الدولي حول عملية خطفه من قبل المليشيات في طرابلس وعدم صدور أي بيان من قبلهم حول ذلك , كما عبرو عن استيائهم من عدم قدرة السلطة التنفيذية المؤقتة على حماية موظفيها داخل العاصمة طرابلس،

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حملت مسؤولية اختفاء افريطيس وسلامته وحياته للخاطفين، وكذلك لوزارة الداخلية جراء الفشل في ضمان تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من مثل هكذا جرائم ترتكبها ملشيات الإجرام والإرهاب.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

ولم يسلم أحد من تهديد المليشيات وسطوتها في المنطقة الغربية فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

