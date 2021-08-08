محلل سياسي: الإخوان يعيشون حالة اختناق شعبية وسياسية وأمنية في تونس

رأى المحلل السياسي محمد بوعود أن الإخوان يعيشون حالة اختناق شعبية وسياسية وأمنية في تونس، بعد انكسار شوكتهم على إثر تجميد البرلمان.

واستبعد المحلل السياسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، تكرار سيناريو الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي عندما دخل الجيش في صراعات مسلحة مع جبهة الإنقاذ الإخوانية التي تزعمها عباسي مدني، وقال إنها غير مطروحة في تونس لأن إخوان تونس يعيشون الآن حالة من العزلة الداخلية والخارجية .

وأضاف بوعود أن قدرة الإخوان القتالية ضعفت بعد تهاوي جبهتها الداخلية وبروز انشقاقات صلبها (استقالة المتحدث الرسمي خليل البرعومي)، لافتا إلى أن إخوان تونس يعيشون رقصة الديك المذبوح بعد لفظهم شعبيا.