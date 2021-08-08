تمنهنت .. افتتاح مقر الحرس البلدي على مستوى مناطق الجنوب

أعلن رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب أحمد قطوسة” عن تدشين مقر مديرية الحرس البلدي على مستوى المنطقة الجنوبية والذي سيكون المقر الرسمي له في بلدة “تمنهنت” الواقعة في نطاق بلدية وادي البوانيس.

وجاء إعلان قطوسة خلال الجولة التفقدية التي قام بها والوفد المرافق له رفقة عميد وأعضاء المجلس البلدي البوانيس ووكيل الديوان ورئيس مكتب الحرس البلدي البوانيس مساء السبت.

وشملت الجولة عددا من المقرات الحكومية التابعة لبلدي البوانيس والمقرات المؤقتة لجهاز الحرس البلدي بمختلف مدن البوانيس -“سمنو والزيغن وتمنهنت”-، وتم خلال الجولة تخصيص قطعة أرض في مدينة الزيغن لإنشاء مكتب للحرس البلدي عليها.

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