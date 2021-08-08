وصول شحنة ثالثة من إمدادات الأكسجين السائل للمنطقة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الليبية عن وصول الشحنة الثالثة من إمداد الأكسجين السائل للمنطقة الغربية من دولة مصر، في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة الليبية ونظيرتها المصرية، في شهر أبريل الماضي، بشأن تزويد ليبيا بإمدادات الأكسجين الطبي المسال.

وتقدر الشحنة التي وصلت بحوالي 100 ألف لتر، وخصصت لمراكز العزل الواقعة في المنطقة الغربية نظرا لتوقف بعض المصانع في المنطقة .. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي وزارة الصحة لإيجاد حلول عاجلة لحلحلة مشكلة الأكسجين بمراكز العزل في المنطقة الغربية.

يذكر أن بعض مراكز عزل المصابين على مستوى ليبيا تعاني من نقص الأكسجين، وتحذر من وقوع كارثة.. في وقت أعلنت الوزارة، توسيع برنامج الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس في مدينتي طرابلس وبنغازي.. وفي وقت أطلقت فيه عدة مستشفيات في البلاد نداء استغاثة لوزارة الصحة والجهات المختصة، بضرورة التدخل السريع لوضع حل لمشكلة النقص الحاد في الأكسجين.

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