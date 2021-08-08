الفريق العمامي: هناك من يسعى إلى عرقلة جهود السلام بنشر الشائعات والترويج لها

نفى رئيس اللجنة المشتركة (5+5) بالقيادة العامة للقوات المسلحة الفريق امراجع العمامي، اليوم الأحد، الشائعات حول تمركز القوات المسلحة العربية الليبية في بوابة الثلاثين غرب سرت، وطردها قوات وزارة الداخلية.

الفريق العمامي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن القوات المشتركة التي وُضعت لتأمين الطريق الساحلي ما تزال في أماكنها وتؤدي عملها بصورة طبيعية دون أي اعتراض، مؤكداً أن هناك من يسعى إلى عرقلة جهود السلام بنشر هذه الشائعات والترويج لها.

وأوضح أن الحركة في الطريق الساحلي من مصراتة إلى سرت إلى بنغازي تسير بصورة اعتيادية منتظمة سواء الأفراد أو التجار أو البضائع، منوها بأن رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بالداخلية المسؤولة عن تأمين الطريق الساحلي نفى لي شخصيا وجود أي عرقلة في تأمين الطريق.

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