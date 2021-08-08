وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة الأكسجين بشكل كامل

أخبار ليبيا 24 – صحة

عقد وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، اليوم الأحد، عبر تقنية الزوم؛ اجتماعًا مع مدراء المستشفيات بمدينة طرابلس، وذلك لمناقشة مشكلة الأكسجين الطبي.

واستعرض الاجتماع، الوضع الحالي للأكسجين من حيث الإنتاج، وما تم توزيعه، والجهود المبذولة لتوفيره لتغطية النقص، وإمكانية تزويد المستشفيات بكل الوسائل سواء بتوفير الأكسجين من جمهورية مصر أو تزويد المستشفيات بمصانع مستعجلة لتغطية حاجتها.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام بالتحري عن المصداقية عند طرح المعلومات في الإعلام، وخاصةً في ظل هذه الظروف.

وطمأن الوزير، الحاضرين، على أنه سيتم تجاوز أزمة الأكسجين بشكل كامل وجذري خلال 3 أيام.

وفي ذات الشأن، أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إن الشحنة الثالثة من غاز الأكسجين الطبي المسال، والتي تُقدر بـ 100,000 لتر، وصلت إلى المنطقة الغربية، قادمة من جمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، إن ذلك جاء بناءً على الاتفاقية المبرمة بين وزير الصحة علي الزناتي مع وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في العشرين من شهر أبريل المنصرم؛ بشأن تزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال، استجابةً للوضع الطارئ لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة الأكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.