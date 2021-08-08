«داخلية النواب» عن حادث مقتل عدد من المهاجرين المصريين: لابد من وضع آلية واضحة ورسمية

عبر رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، عن بالغ أسفه لمقتل وإصابة عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية إثناء عملية لتهريبهم داخل الأراضي الليبية.

وأكد الحراري، تضامنه ومواساته القلبية الحارة لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مشيراً إلى حرص لجنة الشؤون الداخلية على متابعة ملابسات هذا الحادث المؤسف .

وأضاف الحراري، أن عصابات تهريب البشر تستفيد من الضعف في الإجراءات من أجل استغلال الراغبين في العمل من دول جوار ليبيا، و ابتزازهم وتعريض حياتهم للخطر فقط من أجل مكاسبهم الشخصية.

وشدد على أن لجنة الداخلية حريصة على متابعة الأجهزة المختصة في مكافحة ظاهرة تهريب البشر، وجلب من يقف وراءها للعدالة .

وتابع رئيس لجنة الشؤون الداخلية، أن اللجنة تتابع مع السلطات المختصة احتجاز عدد أخر من المهاجرين المصريين غير الشرعيين بسبب انتهاكهم لإجراءات السفر إلى ليبيا، وتحرص على أن يتم التعامل مع تلك الحالات وفقا للقوانين النافذة وأن يتم مراعاة أوضاعهم الإنسانية.

وتمسك بأهمية أن يركز الجانبين الليبي والمصري العمل على ملف العمالة الوافدة بما يسمح بوضع آلية واضحة ورسمية لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا، وهو عمل مناط بوزارة الخارجية في البلدين ومن خلال بعثاتها الدبلوماسية في البلدين ويجب أن تكون له الأولوية .

وأوضح الحراري، أنه يجب تسريع العمل بهذا الملف على جميع المستويات بالنظر لحاجة ليبيا للعمالة الوافدة من مصر، وأيضا لوضع إجراءات مناسبة تراعي الاعتبارات القانونية والإنسانية للعمالة القادمة من جمهورية مصر، وبما يحقق المصلحة والفائدة المشتركة للبلدين.