مراجع العمامي: لا صحة لشائعات تمركز قوات “القوات المسلحة” في بوابة الثلاثين

نفى عضو اللجنة المشتركة “5+5” الفريق مراجع العمامي الشائعات المتداولة حول تمركز قوات تابعة لـ “القيادة العامة” في بوابة الثلاثين غرب سرت، وطردها قوات وزارة الداخلية.

وقال العمامي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن القوات المشتركة التي وُضعت لتأمين الطريق الساحلي ما تزال في أماكنها وتؤدي عملها بصورة طبيعية دون أي اعتراض.

وأشار عضو اللجنة العسكرية المشتركة أن هناك من يسعى إلى عرقلة جهود السلام بنشر هذه الشائعات والترويج لها، مؤكدا أن الحركة في الطريق الساحلي من مصراتة إلى سرت إلى بنغازي تسير بصورة اعتيادية منتظمة سواء للأفراد أو التجار أو البضائع.

وأضاف العمامي قائلا: “رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بالداخلية المسؤولة عن تأمين الطريق الساحلي نفى لي شخصيا وجود أي عرقلة في تأمين الطريق”.