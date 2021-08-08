البيضاء.. مهرجان “نهضة وطن” لدعم المشروعات الصغيرة

شهد متنزه القلعة في مدينة البيضاء مراسم اختتام فعاليات مهرجان نهضة وطن لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة والأسرة الليبية، في نسخته التاسعة، بمشاركة محلية ومن خارج المدينة.

حظي المهرجان بمشاركة واسعة من الجهات الفاعلة بالمجتمع المدني، فيما قالت فاطمة الرمالي “منسقة المهرجان”ل 218 إنه يعد من النشاطات المهمة التي تشارك فيها عديد النساء بأعمالهن اليدوية مثل الطهي وإعداد أنواع من الحلويات و الخياطة وغيرها ، مما تم عرضها في المهرجان، الأمر الذي لقي استحسانا لدى الحضور وأثار إعجابهم.

ويأتي هذا الحدث من أجل دعم المرأة ثقافيا واقتصاديا، حيث كانت هناك محاضرات تثقيفية في المشاريع الصغرى على هامش المهرجان الذي شهد مشاركة وفد سياحي من منظمة “سيرينايكا” للسياحة والتراث الذي يقوم بجولة سياحية في الجبل الأخضر خلال هذه المدة.

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