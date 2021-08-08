العكاري: استمرار وضع المقاصة على ما هو عليه يعني استمرار ‏ارتفاع الدولار في السوق الموازية

كشف عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، ‏مصباح العكاري، أن استمرار وضع المقاصة على ما هو عليه الآن ‏يعني استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بالصك، وزيادة ‏المضاربة عليه، ويتم تحميل ظلما هذا الأمر على البنوك التجارية.‏

وقال العكاري في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏”فيس بوك”، إن هناك أصوات نشاز تتحدث عن أنه ‏لو فتحت المقاصة الدولار سيهبط سعره بصورة كبيرة، مضيفًا: “‏الأمر له توجهات سياسية، ولا علاقة له بالأمور المصرفية”.‏

وأوضح أن المقاصة في حقيقتها ليست مقفلة، والدليل علي ‏ذلك أن هناك صكوك لا تزال حادثة، وتحصل بين المصارف من ‏حين إلى آخر.‏

ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية في المقاصة، تكمن في ضعف رصيد ‏البنوك التجارية لدي البنك المركزي في طرابلس، وارتفاع أرصدتها ‏لدي البنك المركزي في بنغازي.‏

وأكد أنه لو تمت عملية نقل أرصدة مركزي بنغازي إلى مركزي ‏طرابلس، وهي أرصدة مواطنين وبعض الشركات شبه الحكومية، ‏فإن أرصدة هذه المصارف سوف تصبح لها القدرة على قبول كافة ‏الصكوك المقدمة للمقاصة. ‏

وأضاف: “كذلك تصبح لها القدرة على مواجهة الطلب على ‏النقد الاجنبي، وأيضا سحب السيولة النقدية من البنك المركزي أو ‏من المصارف الخاصة”.‏

وتحدث عن أن زيادة قدرة البنوك التجارية على شراء النقد الأجنبي ‏للزبائن، يعني زيادة طرح نقد أجنبي أكثر في السوق، وأي زيادة في ‏عرض أي منتج يؤدى إلى انخفاض سعره مهما كان هذا المنتج.‏

وذكر أن استمرار الوضع علي ما هو عليه هو استمرار في مشكلة ‏السيولة، رغم توفر هذه السيولة لدى البنوك الخاصة، مضيفا أنه ‏بعد إجراء المراجعة الدولية من أفضل شركات العالم في مجال ‏المراجعة لم يعد هناك أي مبرر لي استمرار هذه الأزمة، التي للأسف ‏الشديد يدفع ثمنها المواطن البسيط.‏

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