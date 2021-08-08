العكاري: استمرار وضع المقاصة على ما هو عليه يعني استمرار ‏ارتفاع الدولار في السوق الموازية

كشف عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، أن استمرار وضع المقاصة على ما هو عليه الآن يعني استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بالصك، وزيادة المضاربة عليه، ويتم تحميل ظلما هذا الأمر على البنوك التجارية.
وقال العكاري في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، إن هناك أصوات نشاز تتحدث عن أنه لو فتحت المقاصة الدولار سيهبط سعره بصورة كبيرة، مضيفًا: “الأمر له توجهات سياسية، ولا علاقة له بالأمور المصرفية”.
وأوضح أن المقاصة في حقيقتها ليست مقفلة، والدليل علي ذلك أن هناك صكوك لا تزال حادثة، وتحصل بين المصارف من حين إلى آخر.
ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية في المقاصة، تكمن في ضعف رصيد البنوك التجارية لدي البنك المركزي في طرابلس، وارتفاع أرصدتها لدي البنك المركزي في بنغازي.
وأكد أنه لو تمت عملية نقل أرصدة مركزي بنغازي إلى مركزي طرابلس، وهي أرصدة مواطنين وبعض الشركات شبه الحكومية، فإن أرصدة هذه المصارف سوف تصبح لها القدرة على قبول كافة الصكوك المقدمة للمقاصة.
وأضاف: “كذلك تصبح لها القدرة على مواجهة الطلب على النقد الاجنبي، وأيضا سحب السيولة النقدية من البنك المركزي أو من المصارف الخاصة”.
وتحدث عن أن زيادة قدرة البنوك التجارية على شراء النقد الأجنبي للزبائن، يعني زيادة طرح نقد أجنبي أكثر في السوق، وأي زيادة في عرض أي منتج يؤدى إلى انخفاض سعره مهما كان هذا المنتج.
وذكر أن استمرار الوضع علي ما هو عليه هو استمرار في مشكلة السيولة، رغم توفر هذه السيولة لدى البنوك الخاصة، مضيفا أنه بعد إجراء المراجعة الدولية من أفضل شركات العالم في مجال المراجعة لم يعد هناك أي مبرر لي استمرار هذه الأزمة، التي للأسف الشديد يدفع ثمنها المواطن البسيط.
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