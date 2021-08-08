اللواء المسماري: هناك من يحاول إفساد المسار العسكري الذي تقوده لجنة “5+5” وما حققته من إنجازات كبيرة

أوضح الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن هناك من يحاول إفساد المسار العسكري الذي تقوده لجنة “5+5” وما حققته من إنجازات كبيرة.

اللواء المسماري، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أشار إلى أن الميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي تحاول افساد المسار العسكري، لتخوف الإخوان من الانتخابات القادمة التي ستسبب في سقوطهم هم وميليشياتهم.

وأكد اللواء المسماري أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر دمر مشروع الإخوان الإرهابي الخبيث القاضي بسيطرتهم على ليبيا ومقدراتها لصالح مخططاتهم الإرهابية برعاية دول تشن عدوانًا صريحًا على الجيش الوطني الليبي وعلى التيار الوطني بصفة عامة”.

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