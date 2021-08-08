الكتلة الهوائية الساخنة تساهم فى استمرار ارتفاع درجات حرارة خاصة دواخل غرب ليبيا

قال المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأحد، إن التوقعات الجوية تشير إلى أن الكتلة الهوائية الساخنة التي تشهدها البلاد هذه الأيام تساهم بشكل ملحوظ فى استمرار درجات حرارة عالية خاصة على الدواخل بالغرب الليبي حيث لا تقل درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية بينما على الساحل تكون أقل من ذلك.

وأشار المركز في نشرته الجوية عبر صفحته «على فيسبوك» إلى أن هناك بوادر لتراجع هذه الكتلة الساخنة نهاية هذا الأسبوع لتبدا فى الاعتدال مع بداية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن مدن الشمال الشرقي تشهد درجات حرارة أقل ارتفاعا وخاصة على المرتفعات.

وأكد المركز الوطنى للأرصاد الجوية أنه يرصد ويتابع الوضعية الجوية، منوها إلى أنه يعلن تطوراتها فى حالة حدوث متغيرات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا