«دار الإفتاء» تعلن أن غدًا الإثنين أول أيام شهر المحرم للعام الهجري الجديد

أعلنت دار الإفتاء في طرابلس، اليوم الأحد، أن يوم غدٍ الإثنين هو الأول من شهر المحرم، للعام الهجري الجديد 1443، آملة أن يكون العام الجديد عامَ خير وبركة، وأمن وسلام ورخاء، وأن يرفع كلَّ وباءٍ وبلاء، عن ليبيا وسائر بلاد المسلمين.

وذكَّرت دار الإفتاء، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، المسلمين بهجرة الرسول النبي الكريم وصحابته الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة «هربًا بدينهم من الظلم والاضطهاد، وإيذانًا ببداية دولة الإسلام العظيمة»، واصفة الحدث بـ«العظيم في تاريخ الإسلام».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا