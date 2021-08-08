ليبيا الان

«دار الإفتاء» تعلن أن غدًا الإثنين أول أيام شهر المحرم للعام الهجري الجديد

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت دار الإفتاء في طرابلس، اليوم الأحد، أن يوم غدٍ الإثنين هو الأول من شهر المحرم، للعام الهجري الجديد 1443، آملة أن يكون العام الجديد عامَ خير وبركة، وأمن وسلام ورخاء، وأن يرفع كلَّ وباءٍ وبلاء، عن ليبيا وسائر بلاد المسلمين.

وذكَّرت دار الإفتاء، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، المسلمين بهجرة الرسول النبي الكريم وصحابته الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة «هربًا بدينهم من الظلم والاضطهاد، وإيذانًا ببداية دولة الإسلام العظيمة»، واصفة الحدث بـ«العظيم في تاريخ الإسلام».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لينا عشرة سنوات عالقين فالخارج ـ نسمعوا في هالخبر هذا .. ؟ تقول أمس ـ هي أنفخوهم – ب أهتزي ازمة وانفرجي والذهب يزداد حُسنا .. والكلام الفاضي …!!

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  • حقيقة أغتيال الشباب المتطوعين في الكلية العسكرية
    يقف وراءها الشركس والاتراك وقطروالمقاتلة والأخوان ـ
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ”وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ”
    صدق الله العظيم

    رد

  • حقيقة أغتيال الشباب المتطوعين في الكلية العسكرية
    يقف وراءها الشركس والاتراك وقطروالمقاتلة والأخوان ـ
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ”وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ”
    صدق الله العظيم

    youtube.com/watch?v=uKpNjeKOz8A

    رد