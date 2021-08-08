مجلس الوزراء ببنغازي : خطف “الفريطيس” هو اعتداء على الحكومة كاملة

أخبار ليبيا 24 – خبر

دان موظفو ديوان مجلس الوزراء في بنغازي حادثة اختطاف رئيس الديوان “رضا الفريطيس”، في مدينة طرابلس من قبل مجموعة مجهولة مسلحة واقتياده إلى جهة غير معلومة بعد خروجه من مقر مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الإثنين في الثاني من أغسطس الجاري .

موظفو الديوان طالبوا الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها بممارسة مهامها وواجبها وتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية وسرعة البحث عن “الفريطيس” دون أي تهاون أو تقاعس قد يعرض حياته للخطر .

وبين موظفي الديوان أن مثل هذه الجرائم تخالف تماماً كل الشعارات التي رفعتها حكومة الوحدة الوطنية، مشددين في الوقت ذاته على رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة ومصير رئيس الديوان والجهة المسؤولة عن اختطافه ومحاسبتها على هذا التصرف الذي لايعتبر اعتداء على “الفريطيس” بحد ذاته بل هو اعتداء على الحكومة كاملة كون المختطف يحمل صِفة اعتبارية .

وأكد الموظفين في ختام بيانهم بأن دولة القانون لا تتأتى إلا بمحاربة الجريمة ومحاسبة الخارجين عن القانون وفرض الدولة هيبتها على الجميع بكل ما أوتيت من قوة، وإن مثل هذه التصرفات لا تمت لدولة القانون بصلة ومحاربتها ضرورة قصوى حتى ينعم كل مواطن ليبي بالعيش الكريم أمناً مطمئناً متمتعاً بحقوقه مقدراً لواجبته تجاه وطنه.

وكانت مصادر مطلعة أكدت فقدان الاتصال بــ”رضا افريطيس”، منذ الثاني من أغسطس الجاري أثناء تواجده في العاصمة طرابلس.

وأكدت المصادر أن رئيس الديوان، تعرض للاختطاف من قبل ملثمين في منطقة الظهرة بالعاصمة، إلا أنه حتى الآن لا يعرف مصيره حتى الآن.

وتشير المعلومات إلى اختفاء رئيس ديوان مجلس الوزراء، رضا فريطيس، في مدينة طرابلس، وذلك بعد خروجه من مكتب نائب الحكومة حسين القطراني في ديوان الحكومة.