بسبب المايونيز .. “35” حالة تسمم في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي بمنطقة البطنان مصطفى عوض زاكي ورود عدة بلاغات بشأن وصول حالات تسمم غذائي لمركز طبرق الطبي وعدد من العيادات الأخرى .

زاكي أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن كافة الحالات تناولت البيتزا والكباب والشطائر من نفس المطاعم، داخل نطاق بلدية طبرق، لافتًا إلى أن الحالات التي وصلت بلغت 35 حالة من ليبيين وسوريين وسودانيين ومنهم أطفال ونساء.

وأشار إلى أنه تم إغلاق المطعم على الفور وجاري التحقيقات وسيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، موضحًا أن التحقيقات الأولية أفادت أن من تناول أكله بدون مايونيز لم يصاب بتسمم .

واختتم رئيس وحدة الإعلام في الجهاز قائلًا إن قطاع الصحة بالمدينة قام بواجبه تجاه المصابين، من تقديم العلاج اللازم وغسيل المعدة وأوضاع المصابين مستقرة .