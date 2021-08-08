“أول محرم أم متمم”.. تضارب بين الإفتاء والأوقاف حول غدٍ الاثنين

حالة من التضارب حول ماهية يوم غد الاثنين، ما إذا كان هو الأول من شهر محرم، أم هو المتمم فقط، والساعة التاسعة مساء اليوم أعلنت دار الإفتاء أن غدا هو الأول من محرم، وفي ذات التوقيت أعلنت الأوقاف أنه المتم.

وقالت دار الإفتاء الليبية، في إعلانها: “تعلن دار الإفتاء الليبية أن يوم غدٍ الإثنين، الموافق: 9/ 8/ 2021م، هو الأول من شهر الله المحرم، للعام الهجري الجديد 1443، نسأل الله تعالى أن يكون هذا العام الجديد عامَ خير وبركة، وأمن وسلام ورخاء، وأن يرفع كلَّ وباءٍ وبلاء، عن بلادِنا وسائر بلاد المسلمين”.

وجاء التضارب بعدما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، في نفس التوقيت الذى أعلنت فيه الإفتاء، حيث قالت:” تعلن لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية أن غداً الاثنين الموافق 2021/08/09 م هو المتمم لشهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ، وأن بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 2021/08/10م هو الأول من شهر الله المحرم لعام 1443هـ”.