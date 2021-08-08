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ميناء مصراتة .. وصول 15500 طن من الشعير

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت المنطقة الحرة بمصراتة بياناتٍ حديثة أظهرت ترقب وصول عدد من السفن التجارية، قادمة من تركيا وتونس.

وبحسب بيانات المنطقة، تترقب إدارة الميناء وصول السفينة جنوصويا التابعة للوكيل الملاحي الشيمة، وعلى متنها 15 ألفاً و500 طن من الشعير الصبّ، إضافة لترقب وصول السفينة نُزهه التابعة للوكيل الملاحي الشرق، وعلى متنها 4115 طُنًا من الحديد قادمة من تركيا، إلى جانب ترقب وصول سفينة نقل الحاويات كونمار فوجرد التابعة للوكيل الملاحي فن الشحن، وعلى متنها 90 حاوية بضائع وسلع متنوعة، قادمة من تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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